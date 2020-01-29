В Китае предрекли России мгновенное поражение в случае войны с США

Россия, в случае начала войны с Соединёнными Штатами Америки, будет разбита всего за несколько часов. К такому выводу пришли аналитики из Китая, сообщает China.com. Чтобы избежать быстрого поражения, пишет издание, российским вооруженным силам необходимо усилить системы противоракетной обороны, создавать новые стратегических бомбардировщиков и развивать способность нанесения ответного ядерного удара.

Как отмечают китайские эксперты, Россия до сих пор не завершила восстановление ракетных, подводных и воздушно-космических войск, кроме того объём разработок нового вооружения оставляет желать лучшего. Именно поэтому зарубежные издания утверждают, что в случае участия в войне Москва подпишет себе смертный приговор.

Ранее в самих США определили своё слабое место в возможном силовом противостоянии с Россией. По мнению обозревателя Forbes Лорена Томпсона, Америка может проиграть войну в Евразии из-за устаревшего транспортного флота.

