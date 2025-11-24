На объекте в Баку произошел взрыв
Взрыв прогремел на объекте в Наримановском районе Баку. Об этом заявили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
Отмечается, что ЧП произошло на неназванном объекте на улице Ахмеда Раджабли.
«На место происшествия незамедлительно прибыли силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС», - подчеркнули в министерстве.
Сведений о причинах инцидента и пострадавших не приводится.
Как сообщило агентство АПА, взрыв прогремел в офисе. По данным СМИ, пострадали семь человек.
Ранее в пакистанском Пешаваре произошел взрыв у штаб-квартиры полиции, напоминает Ura.ru.
