В США допустили участие НАТО в конфликте на Украине
Североатлантический альянс может официально объявить о своем участии в конфликте на Украине. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Военный полагает, что Запад теряет контроль над ситуацией на Украине. НАТО может вмешаться в конфликт в случае разгрома ВСУ, считает Макгрегор.
По его мнению, Запад не хочет признавать поражение в противостоянии с Россией.
В интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что западная техника сделала ВСУ слабее, передает «Радиоточка НСН».
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