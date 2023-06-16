В США допустили участие НАТО в конфликте на Украине

Североатлантический альянс может официально объявить о своем участии в конфликте на Украине. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

На Западе разочаровались действиями военных Украины

Военный полагает, что Запад теряет контроль над ситуацией на Украине. НАТО может вмешаться в конфликт в случае разгрома ВСУ, считает Макгрегор.

По его мнению, Запад не хочет признавать поражение в противостоянии с Россией.

В интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что западная техника сделала ВСУ слабее, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
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