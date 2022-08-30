Байден идёт на второй президентский срок

Действующий президент США 79-летний Джо Байден намерен избираться на второй срок. Соответствующую заявку получил избирком США.

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Заявка была подана на регистрацию движения «Biden for President». В числе основных кандидатов значатся сам Байден и вице-президент Камала Харрис.

Байден является 46-м президентом США. Он был избран на этот пост по итогам выборов в ноябре 2020 года. В ходе выборов он обошел по голосам главного соперника - 45-го президента США Трампа, который представлял Консервативную партию.

Очередные выборы президента в США пройдут в 2024 году.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо Байден
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