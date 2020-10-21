Сына Байдена обвинили в хранении фото несовершеннолетних
Адвокат президента США Руди Джулиани заявил, что в ноутбуке сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена нашли материалы сексуального характера с изображениями несовершеннолетних девочек. Об этом пишет газета Washington Examiner.
Адвокат Трампа сообщил, что направил эти материалы в полицию штата Делавер.
Джулиани продемонстрировал сообщения сына кандидата в президенты Хантера Байдена в эфире телеканала Newsmax. Он заявляет, что Байден-младший рассказал в переписке с отцом о конфликте с Хэлли Байден (вдовой своего брата).
Согласно переписке, Хэлли Байден обвинила Хантера в неподобающем поведении с несовершеннолетними после инцидента, в котором Хантер Байден в обнаженном виде разговаривал по FaceTime с 14-летней девочкой. Также адвокат Трампа отметил, что кроме сообщений в компьютере Байдена-младшего нашли «многочисленные фотографии несовершеннолетних девочек».
Переписка Хантера Байдена стала доступна после того, как хозяин ремонтной мастерской, в которой Хантер ремонтировал свой ноутбук, скопировал жесткий диск и передал его адвокату Руди Джулиани.
Ранее издание New York Post писало, что ознакомилось с содержимым диска и опубликовало переписку Байдена-младшего с советником совета директоров компании Burisma Group Вадимом Пожарским. В частности, в переписке Пожарский благодарит Хантера за то, что тот устроил ему встречу с отцом в Вашингтоне. Это противоречит сделанным ранее заявлениям Джо Байдена о том, что он никак не связан с работой сына в Burisma.
Ранее издание New York Times писало, что кандидат от демократов увеличил свое преимущество над действующим президентом США Дональдом Трампом по результатам предвыборных опросов.
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