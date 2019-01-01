В СПЧ призвали грузинские власти извиниться перед Россией
Член Совета по правам человека Александр Брод заявил, что власти Грузии обязаны извиниться перед Россией за инцидент с делегацией депутатов, передаёт РИА Новости.
«Я думаю, что грузинские власти должны извиниться перед РФ за столь недружественный прием делегации РФ», - заявил Брод.
Он также выразил уверенности, что ситуация в Грузии в скором времени стабилизируется, а российские граждане смогут снова беспрепятственно посещать эту страну.
Брод подчеркнул, что президент России Владимир Путин принял решение о запрете перелётов в Грузию ради безопасности россиян. Однако член СПЧ призвал российские власти учесть интересы граждан, которые имеют деловые контакты в Грузии или же родственников.
Напомним, с 20 июня в Грузии проходят протесты у здания парламента в Тбилиси. Их причиной стало участие российских депутатов в Межпарламентской ассамблее православия.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Деми Мур сыграет в сериале-антиутопии по роману Олдоса Хаксли
- Huawei подала в суд на Министерство торговли США
- В Екатеринбурге потушили пожар в цехе лакокрасочных материалов
- В Тбилиси напали на российских журналистов
- Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля