В СПЧ призвали грузинские власти извиниться перед Россией

Член Совета по правам человека Александр Брод заявил, что власти Грузии обязаны извиниться перед Россией за инцидент с делегацией депутатов, передаёт РИА Новости.

«Я думаю, что грузинские власти должны извиниться перед РФ за столь недружественный прием делегации РФ», - заявил Брод.

Он также выразил уверенности, что ситуация в Грузии в скором времени стабилизируется, а российские граждане смогут снова беспрепятственно посещать эту страну.

Брод подчеркнул, что президент России Владимир Путин принял решение о запрете перелётов в Грузию ради безопасности россиян. Однако член СПЧ призвал российские власти учесть интересы граждан, которые имеют деловые контакты в Грузии или же родственников.

Напомним, с 20 июня в Грузии проходят протесты у здания парламента в Тбилиси. Их причиной стало участие российских депутатов в Межпарламентской ассамблее православия.

