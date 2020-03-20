В создающем партию племяннике Путина не увидели перспектив

Руководитель «Политической экспертной группы» в эфире НСН объяснил, почему нет политических перспектив у партии племянника Путина.



Двоюродный племянник президента России Владимира Путина, предприниматель Роман Путин собирается создать партию на основе движения «Люди дела». Как пишет «Коммерсант», главная цель проекта - прохождение в Госдуму.

Путин заявляет, что будет добиваться снижении налоговой нагрузки для представителей малого бизнеса и дешевых кредитов, бороться с монополистами и торговыми сетями.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН признался, что верит в перспективы партии малых предпринимателей.

«Может, фамилия племянника Путина открывает ему какие-то двери, но для широкой массы избирателей есть только один Путин. И у него есть своя партия «Единая Россия». Пока что племянник Путина запомнился только тем, что два года назад призывал не пускать за границу выпускников высших учебных заведений.

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Безусловно, этому проекту будут оказывать содействие, и вряд ли у него возникнут проблемы с регистрацией. А вот с завоеванием симпатий могут возникнуть. Тем более что у нас уже есть конкурирующая организация на том же самом поле – Партия роста. Думаю, сейчас все кинутся защищать интересы бизнеса, тема эта не будет эксклюзивной. Я скептически отношусь к перспективам нового партийного проекта. Есть ли запрос общества на партию племянника Путина?» - задался вопросом политолог.

По его мнению, в партийном проекте племянника Путина люди не увидят ничего кроме громкой фамилии.

«Люди определяются по принципу «за власть» или «против власти». Путин, критикующий систему построенную Путиным, – это выглядит странно. Люди не любят тех, кто прикрывается громкими фамилиями. Можно вспомнить дискуссии, которые шли, когда дети высокопоставленных лиц возглавляли крупные компании или входили в состав советов директоров. Реакция, как правило, негативная», - заключил Калачев.

Отец Романа Путина — Игорь Путин, двоюродный брат президента России. Роман Путин работал в ФСБ, после был советником мэра Рязани по безопасности. Покинув госслужбу, он консультировал крупные финансово-промышленные группы и губернаторов.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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