В создающем партию племяннике Путина не увидели перспектив

Двоюродный племянник президента России Владимира Путина, предприниматель Роман Путин собирается создать партию на основе движения «Люди дела». Как пишет «Коммерсант», главная цель проекта - прохождение в Госдуму.

Путин заявляет, что будет добиваться снижении налоговой нагрузки для представителей малого бизнеса и дешевых кредитов, бороться с монополистами и торговыми сетями.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН признался, что верит в перспективы партии малых предпринимателей.

«Может, фамилия племянника Путина открывает ему какие-то двери, но для широкой массы избирателей есть только один Путин. И у него есть своя партия «Единая Россия». Пока что племянник Путина запомнился только тем, что два года назад призывал не пускать за границу выпускников высших учебных заведений.