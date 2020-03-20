В создающем партию племяннике Путина не увидели перспектив
Руководитель «Политической экспертной группы» в эфире НСН объяснил, почему нет политических перспектив у партии племянника Путина.
Двоюродный племянник президента России Владимира Путина, предприниматель Роман Путин собирается создать партию на основе движения «Люди дела». Как пишет «Коммерсант», главная цель проекта - прохождение в Госдуму.
Путин заявляет, что будет добиваться снижении налоговой нагрузки для представителей малого бизнеса и дешевых кредитов, бороться с монополистами и торговыми сетями.
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН признался, что верит в перспективы партии малых предпринимателей.
«Может, фамилия племянника Путина открывает ему какие-то двери, но для широкой массы избирателей есть только один Путин. И у него есть своя партия «Единая Россия». Пока что племянник Путина запомнился только тем, что два года назад призывал не пускать за границу выпускников высших учебных заведений.
Безусловно, этому проекту будут оказывать содействие, и вряд ли у него возникнут проблемы с регистрацией. А вот с завоеванием симпатий могут возникнуть. Тем более что у нас уже есть конкурирующая организация на том же самом поле – Партия роста. Думаю, сейчас все кинутся защищать интересы бизнеса, тема эта не будет эксклюзивной. Я скептически отношусь к перспективам нового партийного проекта. Есть ли запрос общества на партию племянника Путина?» - задался вопросом политолог.
По его мнению, в партийном проекте племянника Путина люди не увидят ничего кроме громкой фамилии.
«Люди определяются по принципу «за власть» или «против власти». Путин, критикующий систему построенную Путиным, – это выглядит странно. Люди не любят тех, кто прикрывается громкими фамилиями. Можно вспомнить дискуссии, которые шли, когда дети высокопоставленных лиц возглавляли крупные компании или входили в состав советов директоров. Реакция, как правило, негативная», - заключил Калачев.
Отец Романа Путина — Игорь Путин, двоюродный брат президента России. Роман Путин работал в ФСБ, после был советником мэра Рязани по безопасности. Покинув госслужбу, он консультировал крупные финансово-промышленные группы и губернаторов.
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