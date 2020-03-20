Новости за ночь: Двоюродный племянник Путина создаст правоконсервативную партию

Предполагается, что партия «Люди дела» будет отстаивать интересы предпринимателей: бороться с монополистами, выступать за снижение налогов для малого бизнеса и дешёвые кредиты. В ближайших планах — провести учредительный съезд до конца весны и участвовать в региональных выборах в сентябре.

По оценке Романа Путина, движение «Люди дела», председателем которого является он сам, с февраля набрало 16 тысяч сторонников, в том числе в Центральном и Дальневосточном федеральных округах.

Роман Путин — бывший оперативник ФСБ. Ранее он входил в советы директоров «АвтоВАЗбанка», «Мастер-банка», Русского земельного банка (у всех были отозваны лицензии).

