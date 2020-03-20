Новости за ночь: Двоюродный племянник Путина создаст правоконсервативную партию
Сын двоюродного брата президента России, предприниматель Роман Путин намерен создать правоконсервативную партию на базе созданного месяц назад движения «Люди дела». Об этом он рассказал изданию «Коммерсант».
Предполагается, что партия «Люди дела» будет отстаивать интересы предпринимателей: бороться с монополистами, выступать за снижение налогов для малого бизнеса и дешёвые кредиты. В ближайших планах — провести учредительный съезд до конца весны и участвовать в региональных выборах в сентябре.
По оценке Романа Путина, движение «Люди дела», председателем которого является он сам, с февраля набрало 16 тысяч сторонников, в том числе в Центральном и Дальневосточном федеральных округах.
Роман Путин — бывший оперативник ФСБ. Ранее он входил в советы директоров «АвтоВАЗбанка», «Мастер-банка», Русского земельного банка (у всех были отозваны лицензии).
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В России возник дефицит ноутбуков из-за «удалёнки»
- Силуанов: Россия продержится 6 лет при нынешних ценах на нефть
- Новости за ночь: Двоюродный племянник Путина создаст правоконсервативную партию
- Экс-депутат Рады рассказала о вирусе, который убьет Украину
- Новости за ночь: Трамп пообещал вмешаться в «разорительную для России» нефтяную войну