В Совфеде заявили о возможных провокациях в зоне конфликта в Карабахе

Присутствие российских миротворцев в зоне конфликта в Нагорном Карабахе необходимо, так как после подписания договора о перемирии в регионе возможны провокации со стороны отдельных армянских и азербайджанских радикалов. Об этом в эфире телеканала «Вместе РФ» рассказал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее во вторник президенты России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта. По условиям договора, с 10 ноября Азербайджан и Армения полностью останавливают военные действия, остаются на занятых позициях и обязаны обменяться военнопленными. Кроме того, соглашение предусматривает размещение российских миротворческих сил в зоне конфликта.

Глава комитета Совфеда считает, что не все довольны достигнутым компромиссом и не исключены провокации. Парламентарий отметил, что радикалы Азербайджана хотели бы вернуть полный контроль над Карабахом, а армянские радикальные группы считают уступки азербайджанской стороне «предательством национальных интересов Армении».

По мнению Косачева, присутствие российских миротворцев на Южном Кавказе поможет отслеживать действия сторон и оперативно реагировать на провокации. Кроме того, миротворцы смогут сообщать властям России, Армении и Азербайджана о необходимых дополнительных усилиях для поддержания мирной обстановки в регионе.

Парламентарий считает, что общими усилиями сторон удастся достичь плато в конфликте в Нагорном Карабахе.

Ранее президент Армении Армен Саркисян отметил важную роль России в прекращении боевых действий на Южном Кавказе.

