В Совфеде заявили о готовности обсудить возобновление авиасообщения с Грузией
В Совфеде сообщили о желании обсудить возобновление авиасообщение с Грузией. Рано или поздно эта проблема будет решена. Об этом заявил глава комитета по международным делам Григорий Карасин. По его мнению, Москва уже обсуждала эту тему и готова снова вернуться за стол переговоров. Сенатор подчеркнул, что сейчас решению этой задачи мешает распространение COVID-19.
Между РФ и Грузией нет дипломатических отношений. Диалог между странами осуществляется в рамках Женевских дискуссий. Отношения между Москвой и Тбилиси были прекращены по инициативе грузинской стороны. Это произошло после того, как Россия в августе 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Ранее грузинская оппозиция вынудила Льва Лещенко покинуть Грузию. Певец, который приехал в Грузию по приглашению партии «Грузинская мечта», решил покинуть страну после заявлений оппозиционного депутата Хатиа Деканоидзе. Политик обвинила Лещенко в том, что в 2013 году он нарушил «Закон об оккупации» и посетил Абхазию без разрешения Тбилиси.
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