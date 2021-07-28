В Совфеде заявили о готовности обсудить возобновление авиасообщения с Грузией

В Совфеде сообщили о желании обсудить возобновление авиасообщение с Грузией. Рано или поздно эта проблема будет решена. Об этом заявил глава комитета по международным делам Григорий Карасин. По его мнению, Москва уже обсуждала эту тему и готова снова вернуться за стол переговоров. Сенатор подчеркнул, что сейчас решению этой задачи мешает распространение COVID-19.

Между РФ и Грузией нет дипломатических отношений. Диалог между странами осуществляется в рамках Женевских дискуссий. Отношения между Москвой и Тбилиси были прекращены по инициативе грузинской стороны. Это произошло после того, как Россия в августе 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Ранее грузинская оппозиция вынудила Льва Лещенко покинуть Грузию. Певец, который приехал в Грузию по приглашению партии «Грузинская мечта», решил покинуть страну после заявлений оппозиционного депутата Хатиа Деканоидзе. Политик обвинила Лещенко в том, что в 2013 году он нарушил «Закон об оккупации» и посетил Абхазию без разрешения Тбилиси.



