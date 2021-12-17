В Совфеде заявили, что в санкциях против России есть плюсы

Политик объяснил, что действующие против России санкции вряд ли снимут в ближайшее время. «Это будет продолжаться из года в год под лживым предлогом, что Россия не соблюдает минские договоренности. А то, что они не соблюдают, они на этом внимания не акцентируют», — объяснил сенатор.

Цеков подчеркнул, что рестрикции снимут только тогда, когда «все поумнеют».

Ранее Bloomberg соощил, что новые санкции против России могут затронуть оборонные компании, сектор энергетики, банки и платёжные системы, в числе которых SWIFT.

