В Совфеде заявили, что в санкциях против России есть плюсы
В санкциях Евросоюза против России есть положительные стороны. Такое мнение высказал член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с «Lenta.Ru».
Он отметил, что новые рестрикции Запада несильно скажутся на России. Ограничительные меры оказывают и положительное влияние на страну, считает Цеков. Санкции сделали из России страну-экспортёр.
Политик объяснил, что действующие против России санкции вряд ли снимут в ближайшее время. «Это будет продолжаться из года в год под лживым предлогом, что Россия не соблюдает минские договоренности. А то, что они не соблюдают, они на этом внимания не акцентируют», — объяснил сенатор.
Цеков подчеркнул, что рестрикции снимут только тогда, когда «все поумнеют».
Ранее Bloomberg соощил, что новые санкции против России могут затронуть оборонные компании, сектор энергетики, банки и платёжные системы, в числе которых SWIFT.
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