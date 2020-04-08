В Совфеде убеждены, что пандемия поможет ЕС понять бесперспективность санкций

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал снять санкции в условия пандемии и заявил, что мир нуждается в очищенных от них отношениях. «Сейчас, когда мир оказался на пороге тяжелейшего глобального кризиса, связанного с пандемией коронавируса, страны особенно должны стремиться к взаимовыручке и поддержке друг друга», - заявил он ТАСС.

Член комитета Совета Федерации России по международным делам Олег Морозов в эфире НСН рассказал, как санкции влияют на борьбу с коронавирусом.

«Санкции прямого ущерба не наносят в плане борьбы с коронавирусом, но они наносят экономический ущерб, в том числе странам, у которых серьёзные проблемы с пандемией. Санкции объективно мешают борьбе с коронавирусом, хоть и без прямой связи. Но нельзя сказать, что санкции не дают России бороться с пандемией, мы то, как раз показываем, что можем. И наши показатели борьбы выглядят эффективнее показателей ряда европейских стран», - сообщил Олег Морозов.

Кроме того, сенатор предположил, как изменятся международные отношения во всём мире после пандемии коронавируса.

«Все войны рано или поздно кончаются, и санкционная тоже рано или поздно закончится. Другое дело, что пока европейское сообщество, и это показало голосование в ООН, полагает, что пандемия и санкции должны быть отдельно, и последние сохраняются, как попытка политического давления. Но я считаю, что пандемия очень сильно поменяет политический и экономический облик человеческого сообщества. Мы видим сегодня, как рушатся традиционные правила жизни Евросоюза. Сейчас даже шенген фактически не существует, хотя казалось, что он был одним из главных достижений Европы и относился к числу европейских ценностей. Но страны закрываются, отказываются оказывать друг другу помощь, даже перехватывают эту помощь друг у друга за деньги. Мир меняется и нам нужен взгляд в правильную сторону – в сторону понимания, что он очень хрупкий и что есть проблемы, которые необходимо решать сообща, например, борьба с эпидемией. России сегодня нужно дать европейцам и американцам шанс понять, что санкционная политика не имеет никакой перспективы. Итальянцы, кстати, это уже давно поняли – они первыми заговорили о необходимости отменить санкции. Они получили 18 самолётов нашей помощи и близко не получили ничего похожего от Евросоюза, хотя находятся в режиме санкций по отношению к нам. Хоть это и не вопрос завтрашнего дня, у меня есть уверенность, что санкции – умирающая идея», - заявил он.

Ранее к отмене всех взаимных санкций призывал уже генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. По его словам мир вступил в период «солидарности, а не изоляции», а санкционная политика мешает ряду стран в борьбе с COVID-19.

