В Совфеде выдвинули две версии произошедшего с Навальным
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил в эфире НСН о необходимости российского расследования ситуации вокруг Алексея Навального.
В МИД РФ раскритиковали утверждения стран Запада о якобы отравлении оппозиционера Алексея Навального. На Смоленской площади подчеркнули, что Москва выступает за всестороннее и объективное расследование данного происшествия. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что пока нет повода для расследования ситуации с Навальным, так как не установлено, было ли это отравлением или чем-то другим.
Ранее Евросоюз призвал власти РФ провести независимое и прозрачное расследование в связи с предполагаемым отравлением Навального.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил в эфире НСН, что российское расследование произошедшего с Навальным необходимо.
«Россия должна обязательно его провести. Из того, что произошло с Навальным, может быть два варианта. Первое – это специально подготовленная операция, где было принято решение по сливу Навального со стороны акторов западных спецслужб. Или это случайность», - сказал Клинцевич.
Он отметил, что ситуация с Навальным с самого начала произвела широкий резонанс, были включены серьезные правоохранительные и медицинские ресурсы. Сенатор напомнил, что российские врачи не нашли следов отравления в организме Навального.
«Коллективный Запад или специально проводит, или откровенно воспользовался ситуацией с целью дискредитации России, поэтому расследование необходимо. Мы его будем проводить однозначно, и если кто-то поможет, то будем благодарны», - подчеркнул он.
Клинцевич считает, что «нужно будет поработать с людьми», с которыми находился Навальный. «Это достаточно просто. А в том, что это не отравление, я ни грамма не сомневаюсь», - полагает сенатор.
Он также выразил недоумение, что после якобы применения российских боевых отравляющих веществ все выживают. «Это клоунада», - добавил он.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Из-за этого самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали в городскую больницу, где он впал в кому. Впоследствии Навального эвакуировали в клинику в Берлине.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
971 тыс.+4 676 / сут.
Умерли
16 683+115 / сут.
Выздоровели
786 тыс.+6 403 / сут.
- Скончался отец режиссёра Стивена Спилберга
- СМИ рассказали, кто ещё мог ездить на машине Ефремова
- В России выявили ещё 4,6 тысячи случаев коронавируса
- МЧС проверило школы перед началом учебного года
- При взрыве в московской многоэтажке есть пострадавшие
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru