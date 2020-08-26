В Совфеде выдвинули две версии произошедшего с Навальным

В МИД РФ раскритиковали утверждения стран Запада о якобы отравлении оппозиционера Алексея Навального. На Смоленской площади подчеркнули, что Москва выступает за всестороннее и объективное расследование данного происшествия. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что пока нет повода для расследования ситуации с Навальным, так как не установлено, было ли это отравлением или чем-то другим.

Ранее Евросоюз призвал власти РФ провести независимое и прозрачное расследование в связи с предполагаемым отравлением Навального.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил в эфире НСН, что российское расследование произошедшего с Навальным необходимо.

«Россия должна обязательно его провести. Из того, что произошло с Навальным, может быть два варианта. Первое – это специально подготовленная операция, где было принято решение по сливу Навального со стороны акторов западных спецслужб. Или это случайность», - сказал Клинцевич.