В Совфеде уверены, что США не сдержат Россию «никакими деньгами»
В Совете Федерации уверены, что выделение денег Минобороны США на сдерживание РФ и КНР не даст результата. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого заместителя главы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова.
Сенатор заявил агентству, что Россия "сумеет постоять за себя". Он также напомнил, что в арсенале России есть современные образцы вооружения. По мнению Джабарова, выделение денег Пентагону связано с представителями оружейного бизнеса США.
Парламентарий пояснил, что президент США Джо Байден является "ставленником" крупных корпораций, в том числе и оружейных, которые намерены заработать на бюджете. При этом данные меры Джабаров считает бессмысленными. Он предположил, что Россию и Китай "не напугать".
Официальный сайт Белого дома опубликовал проект бюджета, согласно которому президент просит Конгресс США выделить 715 миллиардов долларов на оборону. Одной из статей потенциальных расходов является сдерживание угрозы, которая якобы исходит от КНР и РФ.
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