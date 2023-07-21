В Совфеде усомнились в принятии законопроекта о лишении гражданства
Инициатива о лишении гражданства России по рождению не имеет больших перспектив. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.
Сенатор обратил внимание, что законопроект противоречит Конституции РФ. Для принятия инициативы нужно менять основной закон страны, сказал он.
«Думаю, что перспектива не очень высокая у этого предложения», - заявил парламентарий в беседе с РИА Новости.
Авторы законопроекта предложили лишать гражданства за дезертирство, дискредитацию армии и призывы к экстремизму. Инициативу внесли на рассмотрение Госдумы в пятницу, 21 июля, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru