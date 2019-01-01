В Совфеде с осторожностью восприняли решения ПАСЕ по России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отказалась обсуждать на своей сессии крушение малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году. Также ассамблея не стала поднимать вопрос о привлечении России к ответственности за неуплату членских взносов в Совет Европы (СЕ). При этом глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что приглашение российской делегации на июньскую сессию организации носит «исключительный характер».

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН прокомментировал эти решения ПАСЕ.

«То, что отвергли требования голландского фонда, совершенно справедливо. Россия никогда не отказывалась сотрудничать со следствием. Просто те материалы, которые предлагала Россия, в том числе опытные результаты специального взрыва на земле, который устраивал «Алмаз-Антей», чтобы доказать, что Россия не могла его сбить, тоже не приняли. Все, что Россия направляла, все оказалось вне расследования. Они почему-то навязывают свою версию, абсолютно, на мой взгляд, некорректную», - сказал он.