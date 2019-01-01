В Совфеде с осторожностью восприняли решения ПАСЕ по России
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам в эфире НСН прокомментировал позицию ПАСЕ.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отказалась обсуждать на своей сессии крушение малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году. Также ассамблея не стала поднимать вопрос о привлечении России к ответственности за неуплату членских взносов в Совет Европы (СЕ). При этом глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что приглашение российской делегации на июньскую сессию организации носит «исключительный характер».
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН прокомментировал эти решения ПАСЕ.
«То, что отвергли требования голландского фонда, совершенно справедливо. Россия никогда не отказывалась сотрудничать со следствием. Просто те материалы, которые предлагала Россия, в том числе опытные результаты специального взрыва на земле, который устраивал «Алмаз-Антей», чтобы доказать, что Россия не могла его сбить, тоже не приняли. Все, что Россия направляла, все оказалось вне расследования. Они почему-то навязывают свою версию, абсолютно, на мой взгляд, некорректную», - сказал он.
Что касается взносов, парламентарий напомнил, что Россия не платила взносы, потому что российскую делегацию не пускали на заседания ПАСЕ. «Нормальная страна будет платить взносы за то, что ее не пускают участвовать в международной организации? Меня единственно настораживает это решение, что это «исключительный случай приглашения России». Что это означает? Это разовое? Получить с нас взносы, а потом опять поставить препоны? Я думаю, что второй раз нас уже не обманут. Если «исключительно», что пошли навстречу нам, всем нашим требованиям, это другое. Надо посмотреть по результатам. Пока рано еще говорить», - добавил Джабаров.
Напомним, ПАСЕ в апреле 2014 года лишила российскую делегацию права участвовать в голосованиях. Это стало ответом на присоединение Крыма к России и ситуацию на Украине. Российская делегация в ответ на это отказалась участвовать в сессиях ассамблеи. А в 2017 году Россия приостановила выплату взносов в бюджет Совета Европы.
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