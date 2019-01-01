В ПАСЕ отказались от дебатов об ответственности РФ за неуплату взносов

В ПАСЕ отвергли идею о досрочных дебатах по вопросу привлечения РФ к ответственности за неуплату членских взносов, сообщает ТАСС. Отмечается, что за вопрос проголосовало 46 человек, против — 77.

Кроме того ассамблея проголосовала против предложения обсудить вопрос расследования крушения рейса MH17. За отдали голоса 52 человека, против — 86, отмечает RT.