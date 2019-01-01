В ПАСЕ отказались от дебатов об ответственности РФ за неуплату взносов
В ПАСЕ отвергли идею о досрочных дебатах по вопросу привлечения РФ к ответственности за неуплату членских взносов, сообщает ТАСС. Отмечается, что за вопрос проголосовало 46 человек, против — 77.
Кроме того ассамблея проголосовала против предложения обсудить вопрос расследования крушения рейса MH17. За отдали голоса 52 человека, против — 86, отмечает RT.
Ранее нидерландский фонд Stichting Vliegramp MH17, созданный в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 над Донбассом, призвал Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) отложить восстановление права голоса российской делегации.
Ранее председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин допустил возвращение России в ПАСЕ во время июньской сессии.
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