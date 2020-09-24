В Совфеде рассказали о поступавших сенатору Климову угрозах
24 сентября 202013:22
Сенатору Андрею Климову угрожали убийством с территории Украины, заявила представитель Крыма в Совете Федерации Ольга Ковитиди.
Климов занимает должность главы комиссии по защите госсуверенитета.
«Работа в нашей комиссии небезопасна. Имена угрожавших уже установлены», - сказала она, добавив, что злоумышленники пока скрываются.
По ее словам, угрожавшие все равно когда-нибудь "выйдут на поверхность".
"Будем думать, что с этим делать", - сказал сенатор.
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24 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru