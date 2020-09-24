В Совфеде рассказали о поступавших сенатору Климову угрозах

Сенатору Андрею Климову угрожали убийством с территории Украины, заявила представитель Крыма в Совете Федерации Ольга Ковитиди.

Климов занимает должность главы комиссии по защите госсуверенитета.

Журналист Бабченко включён в список террористов

«Работа в нашей комиссии небезопасна. Имена угрожавших уже установлены», - сказала она, добавив, что злоумышленники пока скрываются.

По ее словам, угрожавшие все равно когда-нибудь "выйдут на поверхность".

"Будем думать, что с этим делать", - сказал сенатор.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УбийствоПокушениеАндрей Климов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры