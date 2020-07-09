Журналист Бабченко включён в список террористов

Бывший корреспондент «Московского комсомольца» и «Новой газеты» Аркадий Бабченко включён в список организаций и физлиц, относительно которых есть подозрения в причастности к терроризму или экстремизму. Его фамилия значится в перечне на сайте Росфинмониторинга, в котором всего 28 российских физических лиц.

Бабченко уехал из России на Украину в 2017 году. Там он работал на телеканале ATR. В 2018 году полиция объявила о его убийстве, которое впоследствии оказалось инсценировкой с целью предотвращения якобы планировавшегося покушения. Бабченко обвинил в подготовке покушения российские спецслужбы.

В 2019 году Бабченко покинул Украину.

