Журналист Бабченко включён в список террористов
Бывший корреспондент «Московского комсомольца» и «Новой газеты» Аркадий Бабченко включён в список организаций и физлиц, относительно которых есть подозрения в причастности к терроризму или экстремизму. Его фамилия значится в перечне на сайте Росфинмониторинга, в котором всего 28 российских физических лиц.
Бабченко уехал из России на Украину в 2017 году. Там он работал на телеканале ATR. В 2018 году полиция объявила о его убийстве, которое впоследствии оказалось инсценировкой с целью предотвращения якобы планировавшегося покушения. Бабченко обвинил в подготовке покушения российские спецслужбы.
В 2019 году Бабченко покинул Украину.
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