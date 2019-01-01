Экс-начальник прокуратуры рассказал о новом главе Ингушетии

«Я многие годы работал в органах прокуратуры, могу сказать о нем, что это человек, который делал свою карьеру не на Кавказе, тем более не в Ингушетии. Вся его трудовая деятельность прошла в центральной России. Это высокообразованный юрист. Он работал на серьезных должностях, в частности, в Самарской губернии. Он был прокурором города Самары, заместителем прокурора Самарской области, он был начальником контрольного управления Самарской администрации. Я полагаю, в профессиональном смысле его подготовленности и репутации это человек, не нуждающийся в обсуждениях. Это человек образованный, порядочный, не обремененный нашими кавказскими обычаями, традициями. Человек, прошедший комсомольскую школу, он работал в партийных органах. Какой он будет в качестве руководителя субъекта, мне трудно сказать, но я знаю, что он честный, принципиальный, хорошо знающий законодательство, трепетно относящийся к правам любого человека, независимо от его регалий и социального положения», - отметил он.

Несколько лет назад - с 2004 по 2007 год - Калиматов занимал должность прокурора Республики Ингушетия. В декабре 2015 года занял пост руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области.

