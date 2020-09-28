«Вопросики позадавать». В Совфеде рассказали, зачем встречаться с Навальным

Визит канцлера Германии Ангелы Меркель к российскому оппозиционеру Алексею Навальному был частным визитом к больному человеку, сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Он уточнил, что посещение Навального в клинике Charite Меркель не было тайным, но и не было публичным.

Ранее о «тайном» визите Меркель к Навальному сообщил журнал Spiegel, затем эту информацию подтвердил сам оппозиционный политик.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН отметил, что ничего удивительного в посещении Меркель Навального нет.

«Статус Навального, когда он в коме был отправлен в Германию, был гость правительства, гость канцлера Меркель. Исходя из этой логики понятно, что такого рода встреча могла быть запланирована еще тогда. Если Навальный в коме оказался гостем канцлера, то это однозначно говорит, что это политический визит. Как визит Навального в Германию, если это можно назвать визитом, и визит Меркель к Навальному. В мире порядка 200 государств, в том числе около 30 – вблизи наших границ. Но только Германия выслала за Навальным самолет в сопровождении военных медиков», - сказал сенатор.

Он также отметил, что все формальности были решены мгновенно. По его словам, это наталкивает на мысль о том, что заранее существовал какой-то план.

«Любопытно не то, что она с ним встретилась. Если вы зовете человека в гости, было бы странно с ним не встретиться. Любопытно, почему именно она решила его пригласить, вывезти в Германию. Есть Франция, есть Чехия, есть Великобритания, Соединенные Штаты, наконец. Там лететь дольше, но тем не менее», - заявил Климов.