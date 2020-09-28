«Вопросики позадавать». В Совфеде рассказали, зачем встречаться с Навальным
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам в эфире НСН отметил, что ничего удивительного в визите Меркель к Навальному нет.
Визит канцлера Германии Ангелы Меркель к российскому оппозиционеру Алексею Навальному был частным визитом к больному человеку, сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Он уточнил, что посещение Навального в клинике Charite Меркель не было тайным, но и не было публичным.
Ранее о «тайном» визите Меркель к Навальному сообщил журнал Spiegel, затем эту информацию подтвердил сам оппозиционный политик.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН отметил, что ничего удивительного в посещении Меркель Навального нет.
«Статус Навального, когда он в коме был отправлен в Германию, был гость правительства, гость канцлера Меркель. Исходя из этой логики понятно, что такого рода встреча могла быть запланирована еще тогда. Если Навальный в коме оказался гостем канцлера, то это однозначно говорит, что это политический визит. Как визит Навального в Германию, если это можно назвать визитом, и визит Меркель к Навальному. В мире порядка 200 государств, в том числе около 30 – вблизи наших границ. Но только Германия выслала за Навальным самолет в сопровождении военных медиков», - сказал сенатор.
Он также отметил, что все формальности были решены мгновенно. По его словам, это наталкивает на мысль о том, что заранее существовал какой-то план.
«Любопытно не то, что она с ним встретилась. Если вы зовете человека в гости, было бы странно с ним не встретиться. Любопытно, почему именно она решила его пригласить, вывезти в Германию. Есть Франция, есть Чехия, есть Великобритания, Соединенные Штаты, наконец. Там лететь дольше, но тем не менее», - заявил Климов.
При этом сенатор не считает, что российским парламентариям нужно следовать примеру Меркель и встречаться с Навальным, когда он вернется в Россию.
«Я не понимаю, какой может быть повод для встречи. Для чего встречаться? Если пиво попить, это одна история, если вопросики позадавать с пристрастием – другая. У нас есть учреждения, которые вправе вопросы задавать. Там, насколько я понимаю, идет доследственная проверка. Этим специалистам имеет смысл встречаться, вопросики позадавать. Любопытно, что там произошло на нашей суверенной территории», - пояснил он.
Экс-депутат Госдумы, оппозиционер Дмитрий Гудков в свою очередь в беседе с НСН заявил, что не сомневается в намерении Навального вернуться в РФ. При этом он считает, что оппозиционеру в России будет сложно гарантировать безопасность.
«Конечно, небезопасно. Ни для него, ни для кого другого. По-моему, это очевидно, и в случай с отравлением Алексея, и убийством Немцова давно уже красноречиво всем объяснили. Я бы посоветовал ему скорее выздороветь, это первое. Посоветовал бы быть внимательнее и аккуратнее. Ему стоит нанять какую-то профессиональную охрану, которая умеет выявлять наружное наблюдение, которая будет беспокоиться о его рационе питания и прочем», - убежден собеседник НСН.
В Берлине считают, что Навальный был отравлен в России ядом класса «Новичок». Москва это отвергает и требует от Запада доказательств.
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