В Бундестаге сомневаются в создании совместной с РФ группы по Навальному

Создание совместной с российским парламентом рабочей группы по ситуации с Алексеем Навальным практически невозможно из-за «политического климата в Германии». Об этом заявил РИА Новости председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Вместе с тем, по его словам, несмотря на такое препятствие, чрезвычайно важно задействовать все возможные контакты и уже действующие форматы между Госдумой и бундестагом. Это позволит поддерживать обмен и, где возможно, расширить взаимодействие, подчеркнул Эрнст.

По мнению главы комитета, немецкие и российские народные избранники должны продолжать говорить на всех уровнях, особенно в сферах бизнеса, науки и культуры. Всё это может стабилизировать сотрудничество между странами, несмотря на все нестроения.

Сегодня стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель провела тайную встречу с Алексеем Навальным в берлинской клинике Charite ещё до его выписки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на это факт, и отказался от дальнейших комментариев, отмечают «Известия».

Ранее власти ФРГ заявили, что российский оппозиционер был отравлен веществом из группы «Новичок». В Москве подчёркивают, что это утверждение не подкреплено фактами. Кроме того, Берлин не отвечает на официальные запросы РФ на этот счёт.

