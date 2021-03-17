«Оригиналы!» В Совфеде отреагировали на угрозу новых санкций США

Руководство США введет новые санкции из-за якобы вмешательства в американские выборы в 2020 году на основании данных национальной разведки США. В докладе национальной разведки от 10 марта указано, что Россия якобы дискредитировала нынешнего президента Джо Байдена, а также пыталась повлиять на переизбрание экс-лидера страны Дональда Трампа. Россия неоднократно отрицала свое вмешательство в выборы в США.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что в России привыкли к регулярным санкциям со стороны США и не относятся к ним серьезно.

«Американцы настолько оригинальные люди, что трудно предположить, против кого они хотят ввести санкции, а главное, за что. Ни одного доказательства вмешательства нет. Пока это голословное заявление. Поэтому поскольку мы к этим санкциям привыкли, они будут восприняты как рядовые обычные санкции, которые постоянно навешивают на россиян», - заявил он.