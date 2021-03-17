«Оригиналы!» В Совфеде отреагировали на угрозу новых санкций США

Первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что американская политика строится на сдерживании развития других стран.

Руководство США введет новые санкции из-за якобы вмешательства в американские выборы в 2020 году на основании данных национальной разведки США. В докладе национальной разведки от 10 марта указано, что Россия якобы дискредитировала нынешнего президента Джо Байдена, а также пыталась повлиять на переизбрание экс-лидера страны Дональда Трампа. Россия неоднократно отрицала свое вмешательство в выборы в США.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что в России привыкли к регулярным санкциям со стороны США и не относятся к ним серьезно.

«Американцы настолько оригинальные люди, что трудно предположить, против кого они хотят ввести санкции, а главное, за что. Ни одного доказательства вмешательства нет. Пока это голословное заявление. Поэтому поскольку мы к этим санкциям привыкли, они будут восприняты как рядовые обычные санкции, которые постоянно навешивают на россиян», - заявил он.
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Собеседник НСН предположил, что антироссийская риторика не закончится в США, пока не сменится текущее поколение политиков.

«В обозримом будущем это не закончится, потому что вся внешняя американская политика выстроена именно с использованием режима санкций. Это их попытка сдерживать развитие других стран. И пока не изменится их нынешнее поколение американских политиков, пока все они не уйдут с политической арены, и не возникнет новое поколение политиков, которые готовы к сотрудничеству, так это и будет продолжаться. На это нужно время», - заключил он.

Утверждения разведки США относительно приписываемого Москве вмешательства в американские выборы не подтверждены какими-либо фактами. Вашингтон пытается поддерживать негативный фон вокруг России, говорится в заявлении, распространенном посольством РФ в Вашингтоне.

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ФОТО: РИА Новости
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