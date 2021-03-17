«Оригиналы!» В Совфеде отреагировали на угрозу новых санкций США
Первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что американская политика строится на сдерживании развития других стран.
Руководство США введет новые санкции из-за якобы вмешательства в американские выборы в 2020 году на основании данных национальной разведки США. В докладе национальной разведки от 10 марта указано, что Россия якобы дискредитировала нынешнего президента Джо Байдена, а также пыталась повлиять на переизбрание экс-лидера страны Дональда Трампа. Россия неоднократно отрицала свое вмешательство в выборы в США.
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что в России привыкли к регулярным санкциям со стороны США и не относятся к ним серьезно.
«Американцы настолько оригинальные люди, что трудно предположить, против кого они хотят ввести санкции, а главное, за что. Ни одного доказательства вмешательства нет. Пока это голословное заявление. Поэтому поскольку мы к этим санкциям привыкли, они будут восприняты как рядовые обычные санкции, которые постоянно навешивают на россиян», - заявил он.
Собеседник НСН предположил, что антироссийская риторика не закончится в США, пока не сменится текущее поколение политиков.
«В обозримом будущем это не закончится, потому что вся внешняя американская политика выстроена именно с использованием режима санкций. Это их попытка сдерживать развитие других стран. И пока не изменится их нынешнее поколение американских политиков, пока все они не уйдут с политической арены, и не возникнет новое поколение политиков, которые готовы к сотрудничеству, так это и будет продолжаться. На это нужно время», - заключил он.
Утверждения разведки США относительно приписываемого Москве вмешательства в американские выборы не подтверждены какими-либо фактами. Вашингтон пытается поддерживать негативный фон вокруг России, говорится в заявлении, распространенном посольством РФ в Вашингтоне.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+8 998 / сут.
Умерли
93 364+427 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+10 755 / сут.
- В России зафиксирован минимум заражений COVID-19 за полгода
- МИД РФ обвинил НАТО в деформировании системы безопасности Европы
- Привитая от коронавируса женщина родила ребенка с антителами
- Счетная палата выявила нарушения с госзакупками на 108,7 млрд рублей
- Минэнерго РФ не видит предпосылок для повторения топливного кризиса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru