США планируют ввести санкции из-за «вмешательства в выборы»

Руководство США введет новые санкции на основании данных национальной разведки США касательно иностранного вмешательства в американские выборы в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.

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Разработкой санкций займется Минфин США, госсекретарь США, Министерство юстиции, генпрокурор страны и Министерство внутренней безопасности. Отмечается, что действия, за которые будут введены рестрикции, классифицируются как иностранное вмешательство во внутреннюю политику суверенного государства.

Ранее был рассекречен доклад национальной разведки от 10 марта текущего года. В нем Россию вновь обвинили в попытках вмешательства в выборы президента.

В докладе указано, что Россия якобы дискредитировала нынешнего президента Джо Байдена, а также пыталась повлиять на переизбрание экс-лидера страны Дональда Трампа. Россия неоднократно отрицала свою вмешательство в выборы в США.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Санкции Против РоссииВмешательство России В Выборы СШАРоссийское ВмешательствоДжо Байден
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