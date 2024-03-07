В Совфеде рассказали, чем Россия ответит на вступление Швеции в НАТО

По его словам, Королевство обладает довольно серьёзной военной силой на континенте, а благодаря его нейтралитету в Балтийском море и в Европе долгие годы «обеспечивался баланс сил».

Он указал, что Россия будет вынуждена ответить на продвижение Севератлантического альянса «усилением своей западной группировки войск».

«Наша страна уже много веков обеспечивает безопасность мореплавания в Балтийском море и не допустит его односторонней милитаризации», - заключил Шендерюк-Жидков.

Ранее Госдепартамент США опубликовал протокол о вступлении Швеции в НАТО, сообщает журнал «Профиль». Таким образом Королевство официально стало 32-м членом Североатлантического альянса.

