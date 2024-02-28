Россия примет военно-технические шаги в ответ на вступление Швеции в НАТО
Россия будет предпринимать военно-технические и другие шаги в ответ на вступление Швеции в НАТО. Как пишет ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, Москва будет следить за практическим осуществлением Стокгольмом членства в «агрессивном военном блоке» и исходить из его действий.
«Будем выстраивать свою ответную политику, ответные шаги военно-технического и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз национальной безопасности России», - заключила дипломат.
Ранее парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО, что позволит последней официально стать 32-м членом альянса, сообщает RT,
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru