В конгрессе США призвали проверить соблюдение Россией условий ДСНВ-3

Председатели трех комитетов палаты представителей конгресса Соединенных Штатов призвали администрацию президента США проверить, соблюдает ли Россия условия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующее письмо.

Отмечается, что председатели комитетов палаты представителей Майкл Маккол, Майк Роджерс и Майкл Тернер в письме заявили, что отмена Россией заседания двусторонней консультативной комиссии и отказ возобновить инспекции в рамках СНВ вызывают серьезную озабоченность. Кроме того, конгрессмены попросили дать оценку эффективности режима верификации СНВ-3, включая двустороннюю комиссию и инспекции на местах.



Ранее посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что увязка Вашингтоном переговоров по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений с возобновлением инспекций ядерного оружия неправомерна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

