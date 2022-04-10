В Совфеде прокомментировали заявление Борреля по Украине

По её словам, такая позиция не стыкуется с основополагающими демократическими принципами, которые прописаны в уставе ООН и ОБСЕ.

9 апреля глава Евродипломатии Жозеп Боррель во время визита в Киев впервые в истории Евросоюза пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем.

