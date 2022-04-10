В Совфеде прокомментировали заявление Борреля по Украине

Заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля по ситуации вокруг Украины говорит о «глубочайшем кризисе ЕС», сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора от Крыма Ольгу Ковитиди.

Захарова резко ответила на пожелание Борреля закончить конфликт на Украине военным путем

По её словам, такая позиция не стыкуется с основополагающими демократическими принципами, которые прописаны в уставе ООН и ОБСЕ.

9 апреля глава Евродипломатии Жозеп Боррель во время визита в Киев впервые в истории Евросоюза пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: NATALIA KOLESNIKOVA
ТЕГИ:УкраинаЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры