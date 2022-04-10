В Совфеде прокомментировали заявление Борреля по Украине
Заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля по ситуации вокруг Украины говорит о «глубочайшем кризисе ЕС», сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора от Крыма Ольгу Ковитиди.
По её словам, такая позиция не стыкуется с основополагающими демократическими принципами, которые прописаны в уставе ООН и ОБСЕ.
9 апреля глава Евродипломатии Жозеп Боррель во время визита в Киев впервые в истории Евросоюза пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем.
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