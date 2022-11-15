В Совфеде прокомментировали вероятность исключения России из G20

Россию юридически невозможно исключить из G20, поскольку ни одна страна не может исключить другую. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов.

Китай выступил против исключения России из G20

По мнению политика, «Большая двадцатка» является уже сформировавшимся объединением стран, от которых в мире зависит практически все. Также он, отвечая на вопрос о том, что вместо России в клуб предлагалось включить Украину или Польшу, сказал, что без России «G20» быть не может, а влияние Киева или Варшавы в мире невелико.

Ранее Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И встретились на полях саммита «Большой двадцатки» в Индонезии. Во время разговора китайский дипломат заявил российскому коллеге, что Пекин выступает против исключения России из G20 и других международных организаций.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 14 ноября стало известно, что в Верховную Раду Украины внесли документ с предложением обратиться к странам, входящим в «Большую двадцатку», с призывом исключить Россию из клуба.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Саммит G20СовфедАндрей Климов
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