В Совфеде прокомментировали вероятность исключения России из G20

По мнению политика, «Большая двадцатка» является уже сформировавшимся объединением стран, от которых в мире зависит практически все. Также он, отвечая на вопрос о том, что вместо России в клуб предлагалось включить Украину или Польшу, сказал, что без России «G20» быть не может, а влияние Киева или Варшавы в мире невелико.

Ранее Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И встретились на полях саммита «Большой двадцатки» в Индонезии. Во время разговора китайский дипломат заявил российскому коллеге, что Пекин выступает против исключения России из G20 и других международных организаций.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 14 ноября стало известно, что в Верховную Раду Украины внесли документ с предложением обратиться к странам, входящим в «Большую двадцатку», с призывом исключить Россию из клуба.

