В Совфеде прокомментировали санкции США против «Северного потока - 2»
Член Совета Федерации Иван Абрамов, комментируя новые санкции США против строительства газопровода «Северный поток - 2», отметил, что Европейский союз заинтересован в продолжении строительства. Об этом пишет РИА «Новости».
Он добавил, что европейские страны не будут действовать во вред себе и выразил уверенность в продолжении строительства газопровода.
Ранее Конгресс США одобрил новые санкции в отношении страховых компаний и организаций в сфере сертификации. Также санкции повлияют на фирмы, которые занимаются установкой сварочного оборудования на строительных суднах. Новый пакет санкций, включенный в оборонный бюджет США, призван усложнить строительство «Северного потока - 2».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,4 млн+27 403 / сут.
Умерли
42 176+569 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+28 901 / сут.
- Почти 300 участников пострегистрационных испытаний заболели COVID-19 после вакцинации
- Россияне рассказали, сколько лет намерены прожить
- Вооружённые нарушители пытались с боем прорваться в Россию с Украины
- В Совфеде прокомментировали санкции США против «Северного потока - 2»
- СМИ: Pfizer не сможет произвести заявленное количество вакцин от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru