В Совфеде прокомментировали санкции США против «Северного потока - 2»

Член Совета Федерации Иван Абрамов, комментируя новые санкции США против строительства газопровода «Северный поток - 2», отметил, что Европейский союз заинтересован в продолжении строительства. Об этом пишет РИА «Новости».

Он добавил, что европейские страны не будут действовать во вред себе и выразил уверенность в продолжении строительства газопровода.

США остановят «Северный поток-2»? Санкции внесли в оборонный бюджет

Ранее Конгресс США одобрил новые санкции в отношении страховых компаний и организаций в сфере сертификации. Также санкции повлияют на фирмы, которые занимаются установкой сварочного оборудования на строительных суднах. Новый пакет санкций, включенный в оборонный бюджет США, призван усложнить строительство «Северного потока - 2».



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ФОТО: РИА Новости/Михаил Голенков
ТЕГИ:СовфедЕвропаСанкции СШАСеверный Поток-2
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