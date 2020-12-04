В Совфеде прокомментировали санкции США против «Северного потока - 2»

Член Совета Федерации Иван Абрамов, комментируя новые санкции США против строительства газопровода «Северный поток - 2», отметил, что Европейский союз заинтересован в продолжении строительства. Об этом пишет РИА «Новости».

Он добавил, что европейские страны не будут действовать во вред себе и выразил уверенность в продолжении строительства газопровода.