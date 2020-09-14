Генпрокуратура РФ направила новый запрос в Германию по Навальному

Генеральная прокуратура Российской Федерации направила новый запрос о правовой помощи в Германию по происшествию с Алексеем Навальным. Об этом проинформировал официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов, передает ТАСС.

Как уточнил Иванов, речь идёт о токсикологическом исследовании, результаты которого имеют значение для всестороннего и объективного установления причин, которые привели к госпитализации российского гражданина. Об этом исследовании, организованном по инициативе клиники Charite, ранее сообщили через СМИ представители компетентных органов ФРГ, они утверждают, что обнаружили следы воздействия отравляющего вещества из группы «Новичок».

Российские следственные органы просят предоставить дополнительные объяснения лечащих врачей, копии документов и другие сведения относительно лечения и обследования Навального. Германская сторона до сих пор не ответила на первый запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа.

Ранее управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу объявило, что готовит дополнительный запрос в Германию на разрешение участвовать в следственных действиях на её территории после сообщений о выходе Навального из комы.

Российские и зарубежные эксперты уже выразили сомнение в том, что Навальный повергся воздействию именно «Новика» в виду особой токсичности этого вещества. Так, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им Г. В. Плеханова Александр Перенджиев напомнил в интервью РИА ФАН, что «Новичок» поражает нервную систему, после чего жертва не может дышать и испытывает нестерпимую боль. Смерть наступает в 90% случаев.

