В Совфеде предложили признать нежелательным в РФ канадский центр Валленберга

Сенатор Елена Афанасьева считает, что канадский «Центр Рауля Валленберга по правам человека» нужно признать нежелательным в России.

Парламентарий отметила, что центр сам объявил о подготовке списка российских лиц, против которых Канада 17 октября ввела санкции.

«Эта структура не первый раз попадает в поле зрения Комиссии. Она прикрывается именем Валленберга и правозащитной деятельностью, чтобы реализовывать сугубо политические задачи», - убеждена Афанасьева слова которой цитирует в Telegram-канале СФ.

Комиссия по защите госсуверенитета считает целесообразным проверку деятельности канадского «Центра Рауля Валленберга по правам человека» на наличие оснований для признания её нежелательной на территории России.



