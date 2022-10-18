В Совфеде предложили признать нежелательным в РФ канадский центр Валленберга
Сенатор Елена Афанасьева считает, что канадский «Центр Рауля Валленберга по правам человека» нужно признать нежелательным в России.
Парламентарий отметила, что центр сам объявил о подготовке списка российских лиц, против которых Канада 17 октября ввела санкции.
«Эта структура не первый раз попадает в поле зрения Комиссии. Она прикрывается именем Валленберга и правозащитной деятельностью, чтобы реализовывать сугубо политические задачи», - убеждена Афанасьева слова которой цитирует в Telegram-канале СФ.
Комиссия по защите госсуверенитета считает целесообразным проверку деятельности канадского «Центра Рауля Валленберга по правам человека» на наличие оснований для признания её нежелательной на территории России.
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