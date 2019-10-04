Толстой: Антироссийским активистам в ПАСЕ помогали депутаты

По словам депутата, его выступление пыталась сорвать целая группа провокаторов.

«Это была организованная группа, которую туда провели. Они прошли туда с флагами. Их было больше 10 человек. Крепкие такие ребята в кожаной одежде. Это проявление той атмосферы лжи, которая вокруг России культивируется на протяжении последних пяти лет. Хорошо, что у нас есть возможность на такие вещи отвечать и наглядно показывать, кто есть кто. Кто занимается распространением клеветы, а кто приводит факты», - добавил Толстой.

При этом Толстой не исключил, что помогать антироссийским активистам могли действующие европейские парламентарии.

«При входе посетители получают беджик и проходят на этаж, с которого доступ в галерею. Они не попадают в зал пленарных заседаний, куда доступ открыт только депутатам. Понятно, что там меры безопасности довольно символические. В рюкзак завернул флаг и пронес. Но я уверен, что им помогли депутаты, которые стоят за этой провокацией», - заключил парламентарий.

Напомним, российская делегация вернулась в ПАСЕ в июне этого года после почти пяти лет лишения всех прав из-за воссоединения с Крымом. Возвращение россиян вызвало протесты Украины и Грузии.