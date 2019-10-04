Толстой: Антироссийским активистам в ПАСЕ помогали депутаты
Глава российской делегации в ПАСЕ в эфире НСН рассказал, кто может стоять за группой провокаторов, пытавшихся сорвать его выступление.
В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) попытались сорвать выступление главы российской делегации Петра Толстого. Некий активист начал выкрикивать антироссийские лозунги, перебивая российского парламентария. Это возмутило председателю ПАСЕ Лилиан Мори, которая призвала нарушителя уважать правила ПАСЕ и немедленно покинуть зал.
Петр Толстой в эфире НСН заявил, что не намерен добиваться наказания активиста.
«Во время выступлений депутатов я стал первым говорить как глава российской делегации. И там молодые люди с какими-то запорожскими висячими усами начали кричать на галерке, которая предназначена для посетителей, антироссийские лозунги, развернули флаги Украины и Грузии и кричали что Россия – страна-агрессор. Это отражение того, что циркулирует в Европе и Парламентской ассамблее. Будем с этим бороться постепенно. А что касается этих конкретных дебоширов, их вывели из зала, я продолжил выступление. А каким-то образом их преследовать – это много чести. На всех хулиганов не напасешься», - сказал он.
По словам депутата, его выступление пыталась сорвать целая группа провокаторов.
«Это была организованная группа, которую туда провели. Они прошли туда с флагами. Их было больше 10 человек. Крепкие такие ребята в кожаной одежде. Это проявление той атмосферы лжи, которая вокруг России культивируется на протяжении последних пяти лет. Хорошо, что у нас есть возможность на такие вещи отвечать и наглядно показывать, кто есть кто. Кто занимается распространением клеветы, а кто приводит факты», - добавил Толстой.
При этом Толстой не исключил, что помогать антироссийским активистам могли действующие европейские парламентарии.
«При входе посетители получают беджик и проходят на этаж, с которого доступ в галерею. Они не попадают в зал пленарных заседаний, куда доступ открыт только депутатам. Понятно, что там меры безопасности довольно символические. В рюкзак завернул флаг и пронес. Но я уверен, что им помогли депутаты, которые стоят за этой провокацией», - заключил парламентарий.
Напомним, российская делегация вернулась в ПАСЕ в июне этого года после почти пяти лет лишения всех прав из-за воссоединения с Крымом. Возвращение россиян вызвало протесты Украины и Грузии.
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