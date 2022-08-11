В Совфеде пообещали ответить Латвии на признание России «спонсором терроризма»
Россия ответит Латвии на признание «страной-спонсором терроризма». Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с РИА Новости.
Ранее латвийский Сейм признал Россию страной, поддерживающей терроризм, и призвал ЕС прекратить выдачу въездных виз гражданам РФ и Белоруссии.
Как отметил сенатор, в ответ на решение Риги Москва примет меры, которые будут болезненными для Латвии и «укажут на ее место». Цеков допустил, что Россия может ввести ограничения экономического характера.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru