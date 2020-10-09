В Совфеде пообещали ответить на французский «список Навального»

Санкции против России из-за возможного отравления оппозиционера Алексея Навального готовится ввести Франция. Об этом сообщило издание Le Monde. По его сведениям, ограничения коснутся девяти человек «в президентской администрации и в составе силового аппарата».

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН заверил, что Россия ответит французские санкции.