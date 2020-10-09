В Совфеде пообещали ответить на французский «список Навального»
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам в эфире НСН заверил, что Россия ответит на санкции Франции из-за российского оппозиционера.
Санкции против России из-за возможного отравления оппозиционера Алексея Навального готовится ввести Франция. Об этом сообщило издание Le Monde. По его сведениям, ограничения коснутся девяти человек «в президентской администрации и в составе силового аппарата».
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН заверил, что Россия ответит французские санкции.
«Российская Федерация не оставляет без внимания ни одного случая незаконного применения в отношении себя и своих граждан рестрикционных мер. Этот принцип, думаю, будет использован и в дальнейшем. Если незаконные меры принимаются в отношении наших организаций, граждан, страны в целом, конечно, мы будем реагировать. Но мы будем реагировать адекватно. Я не хочу сейчас комментировать фантазии газеты. Когда будут объявлены меры, будут названы мотивации и прочее, тогда можно об этом говорить конкретно», - сказал сенатор.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Франция и Германия становятся лидерами собирающейся в Европе «антироссийской коалиции.
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