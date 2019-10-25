В Совфеде поддержали открытие военной базы в ЦАР

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН заявил, что открытие Россией новых военных баз – логичное решение, с учетом их количества у США.



«Наличие военной базы в дружественной стране – всегда фактор, который обеспечивает некое влияние на те или иные географические зоны. Зачем американцам десятки военных баз вокруг Российской Федерации, при наличии ядерного оружия, при других факторах? У нас за рубежом количество военных баз исчисляется количеством пальцев на двух руках. Это всегда фактор политического и военного влияния в том или ином регионе. Американцы рассматривают свое присутствие по всему ровно так же», - сказал сенатор.

Напомним, ранее в Сочи состоялся саммит «Россия - Африка», в котором приняли участие лидеры нескольких десятков африканских стран. В ходе саммита президент РФ Владимир Путин объявил о списании государствам Африки их долгов перед Россией на 20 млрд долларов.

