В Совфеде поддержали открытие военной базы в ЦАР
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов рассказал в эфире НСН, зачем России нужна военная база в Центральноафриканской республике.
Центральноафриканская республика (ЦАР) рассматривает вопрос открытия на своей территории российской военной базы. Об этом РИА Новости сообщил президент страны Фостен-Арканж Туадера, по его словам, сейчас этот вопрос прорабатывают министерства обороны двух государств. Также он попросил Москву отправить в ЦАР новые партии оружия.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН заявил, что открытие Россией новых военных баз – логичное решение, с учетом их количества у США.
«Наличие военной базы в дружественной стране – всегда фактор, который обеспечивает некое влияние на те или иные географические зоны. Зачем американцам десятки военных баз вокруг Российской Федерации, при наличии ядерного оружия, при других факторах? У нас за рубежом количество военных баз исчисляется количеством пальцев на двух руках. Это всегда фактор политического и военного влияния в том или ином регионе. Американцы рассматривают свое присутствие по всему ровно так же», - сказал сенатор.
Напомним, ранее в Сочи состоялся саммит «Россия - Африка», в котором приняли участие лидеры нескольких десятков африканских стран. В ходе саммита президент РФ Владимир Путин объявил о списании государствам Африки их долгов перед Россией на 20 млрд долларов.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Назван самый страшный сериал всех времён
- Синоптики объяснили аномальное тепло в европейской части России
- Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы США
- Телеграм в плену у буквы «Ф»: Фадеев, Федотов, Франко и... Африка
- Дания одобрила строительство конкурента «Северного потока-2»