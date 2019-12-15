В Совфеде ответили Польше про попытки сделать Россию врагом

Владимир Джабаров, который является первым зампредом комитета Совфеда по международным делам, дал оценку заявлению руководителя канцелярии польского президента Кшиштофа Щерского по поводу отрицательных для Варшавы последствий от создания России образа врага и конфронтацией с нашим государством.

«Честно говоря, ушам своим не верю», — сказал Джабаров в комментарии RT.

Сенатор напомнил, что польские политики поменяли русофобские высказывания на нейтральные после того, как американский лидер Дональд Трамп отказался признать Россию врагом на юбилейном саммите в Лондоне.