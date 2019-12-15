В Совфеде ответили Польше про попытки сделать Россию врагом
Владимир Джабаров, который является первым зампредом комитета Совфеда по международным делам, дал оценку заявлению руководителя канцелярии польского президента Кшиштофа Щерского по поводу отрицательных для Варшавы последствий от создания России образа врага и конфронтацией с нашим государством.
«Честно говоря, ушам своим не верю», — сказал Джабаров в комментарии RT.
Сенатор напомнил, что польские политики поменяли русофобские высказывания на нейтральные после того, как американский лидер Дональд Трамп отказался признать Россию врагом на юбилейном саммите в Лондоне.
Джабаров отметил здравую позицию властей Польши и уточнил, что президент России Владимир Путин выступает за международное сотрудничество, в том числе с европейским державами.
Ранее Кшиштоф Щерский заявил, что Поьша против обострения отношений между Европой и Россией. В Варшаве осознают, что Москва в образе врага создаст негативные последствия для самой Польши.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей