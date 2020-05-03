В Совфеде ответили на заявление МИД Украины о расследовании одесской трагедии

Россия — единственная страна, которая не заинтересована в установлении объективной картины трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, где в результате беспорядков и поджога Дома профсоюзов погибли 48 человек. Такое заявление сделал МИД Украины, передаёт РИА Новости.

Украинские дипломаты отмечают, что Россия не стала выдавать экс-замначальника ГУ МВД Одесской области Дмитрия Фучеджи, предоставив ему российское гражданство. В Киеве также утверждают, что на переговорах об обмене удерживаемыми лицами в прошлом году Россия якобы настаивала на выдаче девяти человек, участвовавших в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН прокомментировал заявление украинского МИД, который обвинил Россию в препятствовании расследования трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. Сенатор считает, что обвинение в адрес России выдвинуто только ради того, чтобы увести мировое сообщество от поиска реальных виновных и беспомощности властей Украины в этом деле.

«Как можно реагировать на очевидную глупость, которая подтверждает беспомощность, сознательную беспомощность украинских властей, которые не проявляют никаких усилий для того, чтобы представить миру достоверную информацию об этой трагедии?! Представьте миру данные объективного расследования, представьте виновных в гибели людей – и тогда можно будет хоть что-то обсуждать. А сегодня Киев пытается переложить все с больной головы на здоровую. Это абсолютно не годные, с точки зрения поиска истины, меры. Украина пытается увести всех от реального следствия, от поиска виновных. Уверен, что никто, в том числе и Европа, не отреагирует на заявление украинского МИД, потому что все привыкли, что Киев по любому поводу начинает обвинять Россию, в собственном глазу не замечая бревна. Уверен, никакой международной поддержки Киев не получит», - убежден сенатор.