В Совфеде ответили на заявление МИД Украины о расследовании одесской трагедии
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН предсказал реакцию мирового сообщества на обвинения России со стороны украинского МИД в препятствовании расследованию одесской трагедии 2 мая 2014 года.
Россия — единственная страна, которая не заинтересована в установлении объективной картины трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, где в результате беспорядков и поджога Дома профсоюзов погибли 48 человек. Такое заявление сделал МИД Украины, передаёт РИА Новости.
Украинские дипломаты отмечают, что Россия не стала выдавать экс-замначальника ГУ МВД Одесской области Дмитрия Фучеджи, предоставив ему российское гражданство. В Киеве также утверждают, что на переговорах об обмене удерживаемыми лицами в прошлом году Россия якобы настаивала на выдаче девяти человек, участвовавших в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН прокомментировал заявление украинского МИД, который обвинил Россию в препятствовании расследования трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. Сенатор считает, что обвинение в адрес России выдвинуто только ради того, чтобы увести мировое сообщество от поиска реальных виновных и беспомощности властей Украины в этом деле.
«Как можно реагировать на очевидную глупость, которая подтверждает беспомощность, сознательную беспомощность украинских властей, которые не проявляют никаких усилий для того, чтобы представить миру достоверную информацию об этой трагедии?! Представьте миру данные объективного расследования, представьте виновных в гибели людей – и тогда можно будет хоть что-то обсуждать. А сегодня Киев пытается переложить все с больной головы на здоровую. Это абсолютно не годные, с точки зрения поиска истины, меры. Украина пытается увести всех от реального следствия, от поиска виновных. Уверен, что никто, в том числе и Европа, не отреагирует на заявление украинского МИД, потому что все привыкли, что Киев по любому поводу начинает обвинять Россию, в собственном глазу не замечая бревна. Уверен, никакой международной поддержки Киев не получит», - убежден сенатор.
Олег Морозов напомнил, что даже в публичном пространстве существуют видеофакты, по которые уже можно приобщать к расследованию, однако, Киев этого не делает.
«Почему Россия не выдает Украине бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Дмитрия Фучеджи? Потому что нет никакой уверенности в том, что будет объективное расследование, что кого-то не сделают крайним в угоду политической конъюнктуре. Свое фейковое заявление о России украинский МИД делает после выступления украинского президента, который вдруг озаботился расследованием одесской трагедии. Если бы это фейковое заявление о России было сделано, условно говоря, неделю назад, людям, которые плохо представляют себе, как устроен современный мир, можно было бы попытаться что-то объяснить. Но уже прошли годы с момента трагедии. У властей Киева были все возможности выявить виновных, провести публичные слушания по этому вопросу, наказать всех причастных. Огромный видеоархив существует – мы многое своими глазами видели на телеэкранах, в том числе, видели, как одни люди стреляли из боевого оружия в других людей, находящихся в горящем здании. Известны фамилии стрелявших. Они живут безнаказанно», - отметил собеседник НСН.
Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что у многих одесситов «произошло протрезвление» - все больше из них начали понимать, что 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов была проведена «акция устрашения».
«За прошедшее время не было вынесено ни одного приговора, не были найдены виновные, и это при том, что материалов по дела собрали очень много – и видео, и свидетельских показаний. Однако 4 года под арестом, по сути, находятся потерпевшие – те, кто пострадал, но остался жив. Безусловно, Одесса понимает, что 2 мая произошла большая трагедия», - заключил Владимир Олейник.
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