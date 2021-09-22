В Совфеде ответили Эрдогану русской пословицей о халве

Цеков призвал Эрдогана реально смотреть на вещи и понять, насколько Крым важен для России.

«Крым веками был связан с Россией, является колыбелью великого русского православия. Это регион, где проживало и проживает подавляющие число русских и находится главная военная база Черноморского флота», - подчеркнул сенатор.

Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, «аннексию» которого турецкая сторона не признаёт. Эрдоган также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.

