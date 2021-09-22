В Совфеде ответили Эрдогану русской пословицей о халве
Сенатор от Крыма Сергей Цеков вспомнил русскую пословицу о халве, комментируя слова президента Турции Тайипа Эрдогана о непризнании полуострова частью Российской Федерации. Член комитета Совета Федерации по международным делам указал на бессмысленность заявлений турецкой стороны по этому поводу. «Сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет», - прокомментировал он РИА Новости сложившуюся ситуацию.
Цеков призвал Эрдогана реально смотреть на вещи и понять, насколько Крым важен для России.
«Крым веками был связан с Россией, является колыбелью великого русского православия. Это регион, где проживало и проживает подавляющие число русских и находится главная военная база Черноморского флота», - подчеркнул сенатор.
Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, «аннексию» которого турецкая сторона не признаёт. Эрдоган также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru