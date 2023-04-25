В Совфеде оценили выдвижение Байдена на второй срок

Комментируя выдвижение действующего главы Белого дома Джо Байдена на второй срок он отметил, что ему жадь американских избирателей.

«Внутреннее дело США. Со своей стороны, могу только вновь пожалеть американских избирателей», - заключил Косачев.

Ранее Джо Байден официально объявил, что будет выдвигаться на второй срок на выборах президента США в 2024 году, сообщает RT.

