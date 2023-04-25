В Совфеде оценили выдвижение Байдена на второй срок
25 апреля 202314:08
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что президентские выборы в США - это внутреннее дело Соединённых Штатов, сообщает РИА Новости.
Комментируя выдвижение действующего главы Белого дома Джо Байдена на второй срок он отметил, что ему жадь американских избирателей.
«Внутреннее дело США. Со своей стороны, могу только вновь пожалеть американских избирателей», - заключил Косачев.
Ранее Джо Байден официально объявил, что будет выдвигаться на второй срок на выборах президента США в 2024 году, сообщает RT.
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25 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru