В Совфеде оценили выдвижение Байдена на второй срок

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что президентские выборы в США - это внутреннее дело Соединённых Штатов, сообщает РИА Новости.

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Комментируя выдвижение действующего главы Белого дома Джо Байдена на второй срок он отметил, что ему жадь американских избирателей.

«Внутреннее дело США. Со своей стороны, могу только вновь пожалеть американских избирателей», - заключил Косачев.

Ранее Джо Байден официально объявил, что будет выдвигаться на второй срок на выборах президента США в 2024 году, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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