Иран назвал условие прекращения конфликта на Ближнем Востоке

Иран предложил рамочный план урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, одним из ключевых условий которого является прекращение огня в Ливане. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан в разговоре с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

По информации пресс-службы иранского лидера, Тегеран сформулировал план из 10 положений, направленных на остановку боевых действий в регионе. В числе основных требований обозначено введение режима прекращения огня на территории Ливана.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о достижении взаимного перемирия с Ираном, сделав это менее чем за полтора часа до истечения установленного им ультиматума.

Американский лидер предупреждал, что в случае отказа Тегерана открыть Ормузский пролив Вашингтон может нанести масштабные удары по инфраструктуре страны, включая транспортные и энергетические объекты, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
