В Крыму ответили на заявление США по поводу визита Путина в Крым

В Крыму отреагировали на заявление посольства США на Украине по поводу визита российского президента на полуостров. Как сообщает RT, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал это вмешательством во внутренние дела России.

«Соединённые Штаты вмешиваются в дела других государств и считают возможным выказывать поддержку всем тем, кто выступает против России и нашего руководства. Ничего удивительного в данном заявлении нет», — цитирует сенатора РИА ФАН.

Кроме того, Цеков напомнил, что свой выбор в пользу России жители полуострова сделали на референдуме ещё в 2014 году. Более того, подобные заявления со стороны Вашингтона «выглядят по меньшей мере глупо».

Аналогичную оценку заявлению посольства США на Украине дал и депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара. По его словам, заявление является «пустым сотрясанием воздуха», пишет «Газета.ру». Кроме того, России всё равно, какое мнение по поводу визитов Путина в Крым выражают, что на Украине, что в посольстве Штатов, сообщает Москва 24.

Напомним, накануне посольство США на Украине поддержало позицию Киева, осудив визит российского лидера на полуостров, пишет Ura.ru. Российский лидер приехaл в Крым на байк-шоу «Ночных волков» нa мотоцикле «Урaл» с коляской. Его сопровождали глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев. Позже МИД Украины выразил протест по этому поводу.

