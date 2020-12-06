В Совфеде отреагировали на идею Кравчука исключить Россию из SWIFT

Отрезать Россию от международной расчетной системы SWIFT невозможно. Об этом заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова.

Кравчук предложил исключить Россию из SWIFT из-за Донбаса

Сенатор назвала инициативу главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука об исключении РФ из SWIFT «несерьезным и непрофессиональным» предложением, сообщает РИА Новости.

«Все это пустые угрозы», – отметила Перминова.

Она напомнила, что Россия занимает в SWIFT «очень значительное место», и исключить ее «нереально».

По словам Перминовой, подобные мысли звучат на Западе «время о времени». Она считает, что такие идеи не будут воплощены.

Ранее в воскресенье стало известно, что Леонид Кравчук предложил ужесточить экономические санкции против России и исключить стану из международной расчетной системы из-за ситуации в в Донбассе.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЛеонид КравчукСовет Федерации РФ
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