Познер назвал приговор Навальному неоправданно жёстким

Журналист и телеведущий Владимир Познер назвал приговор оппозиционеру Алексею Навальному «неоправданно жёстким». Заявление тележурналиста опубликовано на его официальном сайте.

Столичный Симоновский суд во вторник заменил условный срок политика по делу «Ив Роше» реальным и приговорил Навального к 3,5 годам колонии общего режима, из которых он проведёт в заключении 2 года и 8 месяцев.

По словам Познера, он не знаком с официальными документами, в связи с чем «не хотел бы разбираться в том, нарушил ли он [Навальный] правила своего условного приговора».

«Но если исходить из положения, что нарушил, то приговор – три с половиной года тюремного заключения – представляется мне неоправданно жёстким. Изоляция человека оправдана в том случае, когда его нарушение представляет собой опасность для общества, чего никак нельзя сказать о прегрешении Навального (если оно имело место)», — считает журналист.

Как отметил Познер, справедливее было бы назначить оппозиционеру «вполне весомый» штраф, но не приговаривать его к заключению.

Между тем, группа сенаторов направила в конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ареста и суда над Навальным. Среди возможных ограничений — заморозка активов и отказ в выдаче виз ряду российских чиновников, отмечает RT.

