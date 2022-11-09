СМИ прогнозируют победу республиканцев в борьбе за палату представителей
Представители Республиканской партии США получат контроль над палатой представителей по итогам промежуточных выборов. Таким прогнозом поделился телеканал NBC.
СМИ предполагает, что у республиканцев будет 219 мест в нижней палате конгресса, у демократов — 216. Для контроля над палатой необходимо получить 218 мест (из 435).
По данным канала CNN, в сенате республиканцы и демократы получают по 40 кресел. Чтобы получить контроль над верхней палатой конгресса, правящей партии необходимо 50 мест, оппозиции — 51 место.
Согласно прогнозам, место в палате представителей получит близкая к экс-президенту США республиканка Марджори Тейлор Грин, а в сенат пройдет представитель Республиканской партии Рэнд Пол, который ранее блокировал принятие законопроекта о выделении крупного пакета финансовой помощи Украине и высказывался против расширения НАТО на восток.
В США 8 ноября прошли промежуточные выборы в конгресс, пишет Ura.ru. Голосование уже завершилось, первыми закрылись избирательные участки в Кентукки и Индиане, отмечает телеканал «360».
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