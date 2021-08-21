В Совфеде объяснили отказ в регистрации на «Крымской платформе» представителю полуострова
Российский сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает, что отказ в регистрации руководителю рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александру Молохову был ожидаемым. Политик назвала цель проведения украинского форума, на который не смог попасть представитель России в беседе с RT.
«Представителю Крыма, попытавшемуся прорвать информационную блокаду, приехать в Киев и рассказать правду о Крымской весне на саммите «Крымская платформа», было ожидаемо отказано по той причине, что проводимый на Украине саммит «Крымская платформа» не имеет никакого отношения к Крыму и безразличен к судьбе крымчан», — заявила Ковитиди.
Сенатор считает, «целеполагание организаторов платформы рассчитано исключительно на внешний эффект и пиар персоналий, находящихся у власти на Украине».
Ранее Молохов уточнил, что хотел участвовать в саммите в качестве руководителя Международной ассоциации «Таврида» и намеревался рассказать о диверсиях Киева против Крыма, блокадах полуострова и санкционной политике.
Саммит «Крымской платформы» запланирован на 23 августа. По словам вице-спикера парламента Крыма Владимира Бобкова, мероприятие является актом дипломатической агрессии в отношении России, и участие РФ в нем исключено.
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