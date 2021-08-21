Представителю Крыма отказали в участии в саммите «Крымской платформы»

Украина не приняла заявку на участие в форуме «Крымская платформа» от главы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова.

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«Организаторы "Крымской платформы" предпочли не заметить мою заявку на участие в их мероприятии в качестве спикера, что стоит расценивать как отказ» — рассказал Молохов в беседе с РИА Новости.

Представитель Крыма уточнил, что хотел участвовать в саммите в качестве руководителя Международной ассоциации «Таврида» и намеревался рассказать о диверсиях Киева против Крыма, блокадах полуострова и санкционной политике.

«Правда о Крыме им не нужна, их интерес состоит только в одном — устроить пропагандистский шабаш русофобских ведьмаков на берегу Днепра», — заключил Молохов.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:СаммитУкраинаКрым
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