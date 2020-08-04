Минфин хочет увеличить финансирование администрации президента и Совбеза

Министерство финансов считает необходимым увеличить в будущего года расходы на функционирование администрации президента Российской Федерации. Об этом информирует РИА Новости, приводя выдержки из соответствующего документа.

В частности, по статье расходов под названием «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности РФ и госслужащих администрации президента РФ» в 2021 году планируется рост на 1,13 миллиарда рублей — до 25,9 млрд рублей. В два последующих года финансирование предполагается увеличивать по 1,16 миллиарда - до 26,4 миллиарда рублей.

Одновременно Минфин планирует урезать финансирование деятельности премьер-министра, его заместителей и аппарата правительства в ближайшие три года. В будущем году расходы могут стать меньше на 191 миллион, и составят 7,28 миллиарда рублей, в 2022 году - на 374 миллиона, до 7,3 миллиарда, в 2023 году - на 131 миллион, до 7,6 миллиарда.

