Итоги ПА ОБСЕ. Европа испугалась и сплясала под дудку США
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам в эфире НСН заявил, что Парламентская ассамблея приняла антироссийские резолюции под давлением Штатов.
После одобрения Парламентской ассамблеей (ПА) ОБСЕ ряда антироссийских санкций глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий попросил председателя ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье повлиять на ПА. По мнению политика, необходимо усилить сотрудничество между двумя европейскими институтами.
В том, что Европа «пляшет под дудку» Соединенных Штатов, уверен и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он принимал участие в заседаниях ПА ОБСЕ и уверил НСН, что и Европа, иУкраина действуют по указаниям Вашингтона (слушайте аудио).
«Парламентская Ассамблея ОБСЕ просто джигу танцевали на этих событиях. Украинская делегация, проиграв в ПАСЕ, решила отыграться в ОБСЕ. С первого дня они высказывались в традиционном русофобском духе. И резолюцию, которую они протащили по Крыму, была домашней заготовкой, которую поддержали американцы. Они, как никогда были очень мощным десантом. Была принята подобная резолюция, представленная Грузией по Абхазии и Южной Осетии. Также ее поддержали США и Великобритании. Европа под нажимом американцев побоялась говорить что-то против, хотя в кулуарах все высказывались против резолюции. А вот уже при голосовании либо - это в лучше случае - вообще не голосовали, либо делали так, как велел им старший брат», - отметил Джабаров.
Напомним, впервые за всю историю после Второй мировой войны международная организация, а именно Парламентская ассамблея ОБСЕ, отклонила проект внесённой Россией резолюции по борьбе с агрессивным национализмом и неонацизмом».
При этом Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Пятикратный рост зарплаты грузчиков в Шереметьево не решил проблем с багажом
- Соцстрахование работающих россиян могут изменить по принципу ОСАГО
- Как вернуть деньги? Грузия и Россия прекратили авиасообщение
- От богатства к бедности. Сенатор предложил решение проблемы нищей России
- Грузинский телеканал прекратил вещание после ругани в адрес Путина