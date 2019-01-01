Итоги ПА ОБСЕ. Европа испугалась и сплясала под дудку США

После одобрения Парламентской ассамблеей (ПА) ОБСЕ ряда антироссийских санкций глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий попросил председателя ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье повлиять на ПА. По мнению политика, необходимо усилить сотрудничество между двумя европейскими институтами.

В том, что Европа «пляшет под дудку» Соединенных Штатов, уверен и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он принимал участие в заседаниях ПА ОБСЕ и уверил НСН, что и Европа, иУкраина действуют по указаниям Вашингтона (слушайте аудио).

«Парламентская Ассамблея ОБСЕ просто джигу танцевали на этих событиях. Украинская делегация, проиграв в ПАСЕ, решила отыграться в ОБСЕ. С первого дня они высказывались в традиционном русофобском духе. И резолюцию, которую они протащили по Крыму, была домашней заготовкой, которую поддержали американцы. Они, как никогда были очень мощным десантом. Была принята подобная резолюция, представленная Грузией по Абхазии и Южной Осетии. Также ее поддержали США и Великобритании. Европа под нажимом американцев побоялась говорить что-то против, хотя в кулуарах все высказывались против резолюции. А вот уже при голосовании либо - это в лучше случае - вообще не голосовали, либо делали так, как велел им старший брат», - отметил Джабаров.