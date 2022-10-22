В Совфеде обвинили ЕС в саботаже реального расследования диверсии на «Северных потоках»

Евросоюз саботирует расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», отказывая России в участии. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.

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«Саммит ЕС осудил диверсию против объектов критической инфраструктуры, таких как "Северный поток", и обещал "единый и решительный ответ". При этом Евросоюз и конкретно Швеция, Дания и Германия саботируют реальное расследование диверсии, отказывая России в участии», — написал сенатор в Telegram.

Косачев отметил, что обещания «единого и решительного ответа» на ЧП — не более чем фигура речи, предназначенная для того, чтобы избежать «нелицеприятной для Запада правды» об организаторах диверсии и «всеми неправдами перевести стрелки на Россию».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный ПотокСеверный Поток-2ЕвросоюзКонстантин КосачевСовет Федерации РФ
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